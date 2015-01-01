Как завязать шарф

Twitter С наступлением холодов, мужской гардероб обновляется и дополняется аксессуарами, которые не только греют, но и украшают мужчину. Один из таких аксессуаров – шарф. Благодаря шарфу можно дополнить и разнообразить свой стиль. Выбор шарфов разнообразен, поэтому каждый мужчина, сможет подобрать нужный шарф именно под свой стиль. Чтобы шарф смотрелся стильно, важно уметь его завязывать. Завязывать шарф можно несколькими способами, простыми и замысловатыми. При завязывании шарфа важно учитывать несколько правил. 1. Завязывая шарф, ориентируйтесь на собственный комфорт, главное, чтобы вы чувствовали себя уютно и уверенно с данным аксессуаром. 2. От длинны шарфа, зависит способ его завязывания. 3. Шарф не стоит носить затянутым как галстук. Один из простых способов завязывания шарфа – дрейп (без узлов). Этот способ больше подходит для дополнения стиля, однако практической пользы он не несет. Благодаря свободно свисающему яркому шарфу, можно разнообразить темную цветовую гамму верхней одежды. Выбрав этот способ ношения шарфа, можно накинуть шарф поверх одежды, либо носить под пальто или пиджаком. Самый распространенный способ - в один оборот. Завязывая шарф в таком стиле, шея будет в тепле, а красивый шарф подчеркнет ваш стиль и индивидуальность. Завязывать таким способом шарф очень просто. Для этого шарф нужно обернуть вокруг шеи один раз, и оставить оба конца свободно свисать. Два оборота, подходит для тех, кто любит комфорт. Он защищает шею от пронизывающего ветра и холода. Для этого способа подходит длинный шарф, желательно, чтобы он был вязаный или из теплого материала. Парижский (или французский) узел. Данный узел завязывают поверх верхней одежды. Подходит для холодной и морозной погоды, защищая шею от холода. Шарф должен быть длинный, однако он не должен быть объемным, иначе получится слишком большой узел. Для того, чтобы завязать шарф парижским узлом, необходимо сложить шарф пополам и просунуть оба конца в петлю. Способ завязывания шарфа – аскот. При этом способе завязывания, шарф накидывают на плечи и завязывают концы, так чтобы они не туго прилегали к шеи. Опять же такой способ, больше подходит для декоративной роли, нежели к своей функциональной обязанности – согревать.