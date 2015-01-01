ТОП-4 возможных варианта, чем закончится ваш курортный роман

Курортный роман, казалось бы, ни к чему не обязывает и имеет всего один вариант окончания. Но это не так. Представляем 4 варианта, к чему может привести интрижка на отдыхе.

1. Самым лучшим вариантом для развития дальнейших отношений и создания семьи является такой, где двое свободны и не связаны узами брака. Сложности, как правило, возникают из-за того, что вы живете в разных городах. При серьезных отношениях и создании семьи кто-то из вас должен согласиться на переезд. А кому переезжать – зависит от вашего совместного решения.

2. Чаще встречается такая ситуация, когда женщина не замужем, а мужчина женат. Вы влюбились по уши, но, как правило, женатые мужчины предпочитают вернуться к семейному очагу, чем продолжать такие отношения.

По наблюдениям психологов, женщина примерно полгода помнит об этом и живет воспоминаниями о возлюбленном. Но в некоторых случаях проходят годы, а неразделенная любовь остается. Она уже не ищет новых знакомств, а живет в мире воспоминаний. Что конечно же печально.

3. Еще вариант – когда курортный роман перерастает в роман виртуальный. Довольно часто после совместного отдыха двое продолжают общение через социальные сети. Но виртуальные романы лишь поддерживают иллюзию отношений, мешая женщине оставить курортный роман в прошлом и дальше искать свою настоящую половинку.

4. Бывает, курортный роман – не роман, а просто развлечение, вполне даже запланированное. Чаще такие курортные романы практикуют особо занятые на работе люди, у которых нет времени на длительный период ухаживаний. Как правило, им не нужны лишние проблемы, поэтому они предпочитают искать пару среди тех, кто принимает их правила игры.

Общий совет для участников курортных романов – уметь вовремя поставить точку. Возможно, эта история запомнится вам как один из лучших моментов жизни именно потому, что не имела продолжения.