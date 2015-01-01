10 уроков тридцатилетним от тех, кому за сорок

Twitter Из многочисленных писем людей, старше 37 лет, которые с готовностью откликнулись на просьбу поделиться своими жизненными открытиями за последнее десятилетие, можно выделить 10 наиболее часто встречающихся советов. Хотим поделиться ими и с вами, ведь +10 к мудрости и жизненному опыту никогда лишними не будут. 1. Уже сегодня делайте сбережения на завтра Начните приводить свои финансы в порядок и откладывать сбережения на будущее уже сейчас. • Как можно скорее погасите все свои долги и кредиты, если таковые имеются. • Откладывайте часть своей зарплаты в качестве НЗ. • Делайте покупки с умом. Например, не покупайте квартиру, если не нашли выгодных кредитных условий. • Не позволяйте вовлечь себя в то, в чем не разбираетесь. • Не покупайте ненужные вещи и учитесь экономить. Как показывает практика и опыт разных людей, даже имея небольшой уровень заработной платы, можно добиться материальной стабильности, если распоряжаться своими финансами с мудростью. Ведь нет ничего невозможного. Главное над этим работать. Так что начните откладывать свои сбережения как можно раньше и как можно больше. 2. Заботьтесь о своем здоровье Мы все знаем, как важно заботиться о своем здоровье. Знаем, что для этого нужно правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом, и так далее. Но часто думаем, что пока чувствуем себя достаточно хорошо, всем этим не стоит заморачиваться. Такое мнение крайне опасно, ведь наш организм «ломается» не внезапно, он незаметно изнашивается на протяжении многих лет. Сейчас у вас есть десятилетие, чтобы замедлить эту «поломку». Станьте здоровыми сейчас и оставайтесь такими в будущем! 3. Не тратьте время на тех, кто этого не заслуживает Чтобы не возникало чувства сожаления о потраченном времени напрасно, выстройте четкие границы в личной жизни и проводите больше времени с хорошими людьми. Иногда мы боимся задеть чувства других, пытаемся изменить человека, понравиться ему, заставить его поменять свое отношение к нам. Это никогда не принесет положительного результата, а может только усугубить ситуацию. Конечно, мы находим друзей по интересам, сближаемся с теми, с кем нам комфортно. Но, к сожалению, часто такое общение может ограничиваться лишь веселыми посиделками и пустой болтавней. А когда понадобиться помощь, может выясниться, что среди этих так называемых «друзей» нет ни одного настоящего. Поэтому не тратьте время на фальшивых друзей, а лучше ищите настоящих. 4. Цените своих близких Поговорив о том, как нужно поступать с людьми, которые вас не ценят, тут же стоит упомянуть, что важно самому не быть таким человеком. Не забывайте о важности находить способ поддержать близкого друга в трудную минуту. И хотя бывают такие ситуации, когда мы сами не знаем как помочь, иногда для этого необязательно что-то делать или даже говорить, достаточно просто быть рядом. Главное проявляйте искренний интерес к тому, что происходит в его жизни и будьте внимательны, когда он делиться с вами своими чувствами. И помните, добиваются успеха лишь те, кто всегда стремится помогать другим. Те, кто ищет лишь свою выгоду, обречены на поражение. 5. Сосредоточьтесь лишь на нескольких важных вещах К сожалению, мы не можем успеть все. Поэтому не растрачивайте свои силы по мелочам, а сосредоточьтесь на тех вещах, которые действительно важны. Большинство людей выбирают себе карьеру, когда еще сами не определили, чем они хотели бы заниматься в жизни. И, как правило, такой выбор оказывается неверным. Требуются годы, чтобы понять, что у нас получается хорошо и что нам нравится делать. Лучше всего сфокусироваться на своих сильных сторонах и доводить их до максимума в течение жизни, чем делать много дел наполовину. Но как быть, если жизнь уже устоялась и карьера предопределена, а удобное кресло на рабочем месте так не хочется менять, да и на рынке труда не самая лучшая обстановка… Все это приводит нас к следующему пункту. 6. Не бойтесь менять свою жизнь Не бойтесь рисковать что-то поменять в своей жизни. Есть немало примеров известных людей, которые достигли успеха далеко за 30. Вот лишь некоторые из них: • Генри Форд основал Ford Motors в 40; • Кристиан Диор основал свой бренд в 41; • Александр Флеминг открыл пенициллин в 47; • Бабушка Мозес, американская художница-примитивист, научилась рисовать в 78. И это далеко не весь список подобных случаев. И даже если вы все еще не знаете, чем хотите заниматься, не отчаивайтесь! В современном мире постоянно что-то меняется, появляются новые профессии, быть может, вашу еще не придумали. А может, вы по-настоящему никогда не размышляли над тем, какая работа вам по душе. Если так, то сейчас самое время этим заняться. Ведь если этого не сделать сейчас, то потом вы просто пожалеете о потраченном времени. 7. Продолжайте расти и развиваться Не переставайте работать над собой и заниматься саморазвитием. Возможно, есть что-то такое, что вы давно мечтали освоить еще с детства: научиться играть на гитаре, или кататься на сноуборде, выучить иностранный язык. А может, вы хотите получить дополнительное образование, например психологическое или юридическое, ведь такие знания всегда могут пригодиться вам в жизни. Есть очень много интересных и полезных вещей, которым можно научиться. Выберете свое и вперед! Обучаться чему-то новому никогда не поздно. 8. Живите настоящим Все нужно делать вовремя. Вчера было слишком рано, завтра будет слишком поздно. (Бернар Вербер). Никто не застрахован от ошибок ни в 30, ни в 40, ни в 70 лет. Это факт, с которым нужно смириться и перестать грызть себя за прошлые ошибки и мысленно возвращаться к ним, рассуждая о том, как можно было лучше поступить тогда. Важно делать правильные выводы и обходить уже знакомые грабли сегодня. И не забывайте, несмотря на то, что впереди вас ожидают новые грабли, не стоит проявлять излишнего беспокойства по этому поводу. Не печальтесь ни о чем заранее и не радуйтесь тому, чего еще нет. Так можно пропустить самое главное — то, что происходит с вами СЕЙЧАС. А это и есть ваша ЖИЗНЬ! 9. Делайте вклад в семью Проводите больше времени со своими родными. Ваши родители стареют, и все больше нуждаются в вашей любви и внимании. Не отказывайте им в этом. Если есть какие-то обиды и разногласия с вашими родными, то сейчас самое время решить эти вопросы. Также, если у вас уже есть своя семья, не забывайте, что от каждого ее члена зависят отношения всей семьи целиком. И никогда не вините кого-то другого. В отношениях между двумя людьми всегда принимают участие оба. Однако не все признали наличие семьи абсолютно необходимым для счастья. Есть те, кто выбрал безбрачие и до сих пор живут счастливой и полноценной жизнью. Поэтому вы не обязаны заводить семью и детей, если не хотите этого. 10. Уважайте себя Относитесь к себе с уважением. Никто не будет заботиться о вас так, как вы сами. Жизнь — непростая штука, поэтому научитесь любить себя сейчас. Потом это будет намного сложнее. Люди всегда чувствуют ваше отношение к себе. Если вы себя уважаете, так же к вам будут относиться и другие. Главное в этом не переусердствовать, иначе может быть обратный эффект, т. к. любить себя и быть самовлюбленным — это разные вещи. И главное, помните — возраст ни о чем не говорит. Так же как серьезное лицо не говорит о наличии ума. Умный человек обладает знаниями, а мудрый умеет ими пользоваться. Так что накапливайте знания и применяйте их в своей жизни правильным образом!