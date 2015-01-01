|Как читать больше
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«Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нём лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце» Уильям Мейкпис Теккерей. В этих коротких строках, отражается непреложная истина. Чем больше человек читает полезной информации, тем более просвещеннее и богаче духовно он становится. Но, что стаёт на пути каждого, кто хочет больше читать? Целый ряд причин врываются в наши обстоятельства, не позволяющие погрязнуть с головой в увлекательное чтение.
Однако не стоит отчаиваться и отказываться от идеи больше читать. Ведь, чтобы стать лучшим отцом, руководителем, деловым партнёром и быть просто эрудированным человеком, необходимо читать. И каждый из нас это осознаёт. Что же можно предпринять, чтобы в наш сумасшедший график вписалась эта хорошая и полезная привычка?
Наверное, практически каждый со мной согласится, что схема вечера уже предопределена. Придя домой, руки тянутся к пульту телевизора, посидев в любимом кресле, мы передвигаемся за компьютер, «полазим» по любимым сайтам, и, посмотрев на часы, видим, что пару часиков уже незаметно пробежало. А на книгу времени так и не осталось. Да, эта картина постигает очень многих.
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