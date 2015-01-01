Как читать больше

Twitter «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нём лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце» Уильям Мейкпис Теккерей. В этих коротких строках, отражается непреложная истина. Чем больше человек читает полезной информации, тем более просвещеннее и богаче духовно он становится. Но, что стаёт на пути каждого, кто хочет больше читать? Целый ряд причин врываются в наши обстоятельства, не позволяющие погрязнуть с головой в увлекательное чтение. Однако не стоит отчаиваться и отказываться от идеи больше читать. Ведь, чтобы стать лучшим отцом, руководителем, деловым партнёром и быть просто эрудированным человеком, необходимо читать. И каждый из нас это осознаёт. Что же можно предпринять, чтобы в наш сумасшедший график вписалась эта хорошая и полезная привычка? Наверное, практически каждый со мной согласится, что схема вечера уже предопределена. Придя домой, руки тянутся к пульту телевизора, посидев в любимом кресле, мы передвигаемся за компьютер, «полазим» по любимым сайтам, и, посмотрев на часы, видим, что пару часиков уже незаметно пробежало. А на книгу времени так и не осталось. Да, эта картина постигает очень многих. Что может помочь вам читать больше? Всегда носите книгу с собой. В жизни случаются непредвиденные ситуации, когда нам просто необходимо чего-то ждать, а как раз такое незапланированное время ожидания, вы сможете провести с пользой для своего ума. К тому же время ожидания, для вас будет пролетать, а итог, здоровые нервы.

Выделяйте время для чтения перед сном. Не обязательно читать полночи, достаточно провести за чтением 10-15 минут.

При чтении следите пальцем или ручкой. Почему это важно? При чтении наши глаза могут «перепрыгивать» на соседние строки, например вы, можете вернуться к уже прочитанному. Следя пальцем по строке, вы делаете чтение более продуктивным.

Пользуйтесь техническими новинками. Отличным вариантом для чтения являются электронные книги. Они практичны и удобны в использовании, а так же не занимают много места. К тому же вы сможете подстроить под себя шрифт текста.

Пользуйтесь аудиокнигами. Этот вариант отлично подходит для людей, которые идеально воспринимают информацию на слух.

Читайте одну книгу за раз. Так вы извлечете намного больше пользы из прочитанной книги и запомните больше материала, который потом вам будет легче вспомнить и применить.

Ведите список прочитанных книг. Со времен вы увидите как ваш список пополняется. И это станет стимулом не останавливаться, а продолжать питать свой ум.

И не забывайте о том, что «Книги - лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители юности» (Сэмюэл Смайлс).