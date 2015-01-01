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Бенрхард Рётцель о стиле российских знаменитостей

Мы попросили известного эксперта моды Бернхарда Рётцеля — автора книги «Джентльмен» — прокомментировать стиль российских знаменитостей: Владимира Путина, Аркадия Новикова, Ивана Урганта, Олега Тинькова и Михаила Прохорова. И вот что выяснилось:

Аркадий Новиков
В повседневной одежде выглядит замечательно — в его стиль casual прекрасно вписываются легкие свитера и джинсы. Хотя ему гораздо больше подошли бы костюмы. При этом Аркадию следует избегать костюмов современного кроя с очень узкими плечами, поскольку это зрительно увеличивает голову. Также стоит отказаться от длинных и слишком свободных брюк.

Иван Ургант
На Иване Урганте лучше всего смотрятся костюмы. Они добавляют к его индивидуальности нотку едва уловимой утонченности. А вот подтяжки и жилеты — это перебор. Не думаю, что стоит так перегружать свой образ.

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин, пожалуй, один из немногих глав государств, кто и без пиджака и рубашки выглядит прекрасно. Кажется, что ему комфортнее именно в неформальной одежде. Оно и понятно: куда удобнее ездить верхом в камуфляжных штанах, а не в узком костюме. Но надень он брюки и пиджак немного более облегающего кроя, и перед нами окажется русская версия Дэниела Крэйга.

Олег Тиньков
Мне очень нравится стиль Олега Тинькова. Легкие костюмы без галстука с идеально подобранным ремнем и светло-коричневыми туфлями создают впечатление полной свободы. А ведь именно в этом и заключается элегантность: носить хорошую одежду и чувствовать себя при этом так же комфортно, как и в пижаме.

Михаил Прохоров
А вот Михаил Прохоров в костюме производит впечатление зажатого, стесненного в движениях человека. Возможно, он и сам понимает, что выглядит не настолько хорошо, насколько мог бы. Костюмы подчеркивают его высокий рост и худобу, поэтому ему следует отдавать предпочтение только тем костюмам, которые сидят на нем как влитые. Оптимальным вариантом для Михаила станет двубортный пиджак в полоску идеального кроя.
 

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