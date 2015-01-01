10 лучших пляжей со всего мира

Отпускной сезон в самом разгаре, и мысли об увлекательном и незабываемом отдыхе не дают покоя. Мы хотим поделиться с вами ценной информацией, о десяти лучших пляжах мира. Если вы любитель пляжного отдыха, то ваш отпуск будет воплощением мечты на этих пляжах. Ну, а если вы еще не оценили преимуществ пляжного отпуска, то побывав на них, вы снова захотите туда вернуться

Сейшельские острова

На этих островах одни из самых красивых и привлекательных пляжей. Идеальный искрящийся песок, чистейший Индийский океан с бирюзовой водой, всё это на Сейшельских островах. Самый популярный и лучший пляж Anse Source d’Argent, на этом пляже можно отдыхать, не боясь больших волн, так как пляж окружен рифом.

Мальдивы

На Мальдивах не только прекрасные пляжи, но и исключительно богатая морская фауна. Погрузившись вглубь океанских вод, вы будете поражены количеством и многообразием невиданных тропических рыб. На побережье, вы сможете насладиться отдыхом под тенью пальм.

Бора-Бора

Остров находятся в южной части Тихого океана. Сам остров небольшой, но насыщенный экзотикой. Лучший пляж Matira Point, с белоснежным песком и чистейшей водой. Отели на острове спроектированы под стать острову, не выделяясь экстравагантностью и вычурностью. Напротив, отели отображают спокойную и романтическую атмосферу.

Хэмптонс, Нью Йорк, США

На побережье Атлантического океана, есть жемчужина под названием Хэмптонс. Береговая линия этой местности поражает воображение своей привлекательностью и нетронутостью. Поистине райский уголок в современном мире.

Ланикай-Бич, Гавайи

Белоснежные пляжи, километры сверкающего песка, тропические растения и солнце привлекают к себе любителей пляжного отдыха. Пляж Ланикай, один из лучших на Гавайях. Изюминкой этого пляжа является коралловый риф.

Нантакет Айленд, штат Массачусетс

Пляжи на острове Нантакет на побережье Атлантического океана, имеют огромную отличительную черту от всех остальных. На этих пляжах, вы не только сможете в полной мере насладиться солнцем, песком и океаном, но и понаблюдать за восхитительными закатами.

Остров Фрейзер, Австралия

Остров Фрейзер считается самым крупным песчаным островом в мире. Этот остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Километры нетронутых пляжей, мечта для любителей отдыха дикарями. Так же на острове смогут найти комфортабельное жилье, желающие отдыхать с удобствами.

Сент-Барт

Остров в Карибском море, отличается спокойствием и умиротворением. На этом острове вы сможете понаблюдать за красотой природы, насладиться дальними заплывами, а так же уединенным отдыхом в маленьких романтических бухтах.

Лангкави, Малайзия

Этот остров настоящая находка, для тех, кто любит уединиться и погрузиться в отдых с головой. Бесконечные безлюдные песчаные пляжи привлекают к себе не многих туристов. Поэтому это прекрасная возможность отдохнуть в дали, от цивилизации.

Kauna'oa Bay, Гавайи

Залив Kauna'oa, экзотический и привлекательный. Белые пески, пальмы и голубая вода ждут вас. Ночное купание откроет вам удивительную фауну Гаваев. Вы сможете понаблюдать за огромными скатами.