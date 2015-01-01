Главные правила ведения финансов

Twitter "Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь" Хотя эти слова были написаны всеми любимым поэтом еще в XIX веке, нынешняя система образования мало чем изменилась с тех пор. Сегодня нас учат многому, но, к сожалению, не всегда полезному. А что касается вопроса ведения финансов, то ему практически не уделяется времени. Поэтому мы хотим предложить вашему вниманию несколько простых, коротких, и очень полезных правил ведения финансов, которые помогут вам в жизни. 1. Тратьте меньше, чем получаете Это основное правило ведения финансов. Вам просто необходимо ему следовать, если не хотите, чтобы ваш труд оказался напрасным. 2. Составьте бюджет и фиксируйте расходы Для этого нужно вести записи. Когда доходы и расходы четко расписаны на бумаге, это помогает вам реально оценивать ваше финансовое положение. Не меньше, чем раз в месяц, учитывайте, когда и сколько вы получили денег.

Записывайте каждую покупку и ее стоимость.

Оплачивайте счета сразу и, по возможности, полностью.

Определите, какую часть доходов вы будете откладывать.

В течение нескольких месяцев следите за тем, сколько вы тратите на самом деле.

Если потребуется, сделайте необходимые изменения, чтобы избежать долгов. 3. Не позволяйте «будущему я» управлять вами в настоящем Хотите купить то, что вам не под силу сейчас, но уверены что в будущем будете зарабатывать больше и легко рассчитаетесь с долгами? Безусловно, в жизни должен присутствовать оптимизм. Но в финансовых вопросах лучше быть реалистом и не переоценивать свои возможности. А также не стоит забывать о “времени и случае”, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, ведь от этого никто не застрахован. И ваше «будущее я» в итоге может получать столько же и даже меньше, либо вообще потеряет работу. Даже если в будущем ваша финансовая ситуация улучшится, могут появиться другие непредвиденные растраты. Поэтому прежде чем обременять себя долгами, хорошо подумайте, стоит ли это делать. 4. Вычислите свой реальный заработок Для этого нужно: Вычесть из годового заработка налог и все расходы, напрямую связанные с работой, в том числе обед вне дома, рабочую одежду и т.п.

Посчитать, сколько часов в год вы реально тратите на работу, включая все сверхурочные и доработку из дома.

Поделить реальный доход на реальное количество рабочих часов.

Это и есть ваш заработок за час работы. 5. Используйте реальный заработок как единицу измерения при покупках: числитель — это цена покупки, знаменатель — это реальный заработок, результат — часы вашей жизни. К примеру, это приложение равняется двум часам моей жизни, а вон тот телевизор стоит трех месяцев жизни? Благодаря такому уравнению, вы всегда сможете ответить на вопрос: «На что я трачу свою жизнь?». 6. Ставьте перед собой конкретные цели Это могут быть как цели на ближайшее время, так и планы на будущее. Они помогут принимать правильные решения во многих ситуациях на пути к желаемому. 7. Не идите на поводу у рекламы Мы живём в обществе потребления, где спрос рождается не в головах людей, а навязывается извне. Реклама создаёт искусственные потребности, ценности и идеалы. Поэтому прежде, чем сделать покупку, задайте себе вопрос: «Действительно ли мне эта вещь необходима?» 8. Анализируйте ход вашей жизни, финансов и карьеры: События, которые произошли за неделю.

Подумайте и о планах на неделю вперёд.

Каковы ваши достижения за эту неделю?

А если произошло что-то плохое, то, что необходимо предпринять, чтобы избежать этого в будущем? Это поможет вам увидеть, совпадает ли ваше текущее положение дел с поставленными целями. 9. Ходите за продуктами только со списком покупок Польза списка покупок не только в том, чтобы ничего не забыть купить, но и в том, чтобы не купить лишнего. Ведь на голодный желудок, очень легко совершить импульсивную покупку, но заранее продуманный список поможет этого избежать. 10. Употребляйте меньше полуфабрикатов и фастфудов Ни для кого не секрет, что стоимость таких продуктов практически всегда завышена. А о том, какой вред они приносят организму, можно услышать от любого эксперта в области питания. Поэтому не стоит лениться готовить полезную еду своими руками. Это не только сэкономит ваши деньги, но и улучшит здоровье. 11. Экономьте на вредных привычках Если у вас есть какая-либо вредная привычка, стоит задуматься: «Мудро ли губить свое здоровье за свой же счет?» К тому же, если подсчитать, сколько денежных средств потрачено в год на вредные привычки, то результат может вас очень удивить. 12. И главное, помните: вещи – это не источник счастья! Не покупайтесь на ошибочное мнение о том, что обладание чем-то сделает вас счастливее. Деньги могут повысить уровень жизни, но они не подарят счастья. Как говорится в одной мудрой книге: "Даже при изобилии всего жизнь человека не зависит от того, что он имеет". Единственная эмоциональная польза от денег - это повышение уверенности в себе через финансовое благополучие. А достижение финансового благополучия возможно только при грамотном обращении с деньгами. Счастье же исходит изнутри. Распоряжайтесь своими финансами с мудростью и будьте счастливы!