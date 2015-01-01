|Главные правила ведения финансов
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"Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь" Хотя эти слова были написаны всеми любимым поэтом еще в XIX веке, нынешняя система образования мало чем изменилась с тех пор. Сегодня нас учат многому, но, к сожалению, не всегда полезному. А что касается вопроса ведения финансов, то ему практически не уделяется времени.
Поэтому мы хотим предложить вашему вниманию несколько простых, коротких, и очень полезных правил ведения финансов, которые помогут вам в жизни.
1. Тратьте меньше, чем получаете
Это основное правило ведения финансов. Вам просто необходимо ему следовать, если не хотите, чтобы ваш труд оказался напрасным.
2. Составьте бюджет и фиксируйте расходы
Для этого нужно вести записи. Когда доходы и расходы четко расписаны на бумаге, это помогает вам реально оценивать ваше финансовое положение.
3. Не позволяйте «будущему я» управлять вами в настоящем
Хотите купить то, что вам не под силу сейчас, но уверены что в будущем будете зарабатывать больше и легко рассчитаетесь с долгами? Безусловно, в жизни должен присутствовать оптимизм. Но в финансовых вопросах лучше быть реалистом и не переоценивать свои возможности. А также не стоит забывать о “времени и случае”, которые могут кардинально изменить вашу жизнь, ведь от этого никто не застрахован. И ваше «будущее я» в итоге может получать столько же и даже меньше, либо вообще потеряет работу. Даже если в будущем ваша финансовая ситуация улучшится, могут появиться другие непредвиденные растраты. Поэтому прежде чем обременять себя долгами, хорошо подумайте, стоит ли это делать.
4. Вычислите свой реальный заработок
Для этого нужно:
5. Используйте реальный заработок как единицу измерения при покупках:
числитель — это цена покупки,
знаменатель — это реальный заработок,
результат — часы вашей жизни.
К примеру, это приложение равняется двум часам моей жизни, а вон тот телевизор стоит трех месяцев жизни? Благодаря такому уравнению, вы всегда сможете ответить на вопрос: «На что я трачу свою жизнь?».
6. Ставьте перед собой конкретные цели
Это могут быть как цели на ближайшее время, так и планы на будущее. Они помогут принимать правильные решения во многих ситуациях на пути к желаемому.
7. Не идите на поводу у рекламы
Мы живём в обществе потребления, где спрос рождается не в головах людей, а навязывается извне. Реклама создаёт искусственные потребности, ценности и идеалы. Поэтому прежде, чем сделать покупку, задайте себе вопрос: «Действительно ли мне эта вещь необходима?»
8. Анализируйте ход вашей жизни, финансов и карьеры:
Это поможет вам увидеть, совпадает ли ваше текущее положение дел с поставленными целями.
9. Ходите за продуктами только со списком покупок
Польза списка покупок не только в том, чтобы ничего не забыть купить, но и в том, чтобы не купить лишнего. Ведь на голодный желудок, очень легко совершить импульсивную покупку, но заранее продуманный список поможет этого избежать.
10. Употребляйте меньше полуфабрикатов и фастфудов
Ни для кого не секрет, что стоимость таких продуктов практически всегда завышена. А о том, какой вред они приносят организму, можно услышать от любого эксперта в области питания. Поэтому не стоит лениться готовить полезную еду своими руками. Это не только сэкономит ваши деньги, но и улучшит здоровье.
11. Экономьте на вредных привычках
Если у вас есть какая-либо вредная привычка, стоит задуматься: «Мудро ли губить свое здоровье за свой же счет?» К тому же, если подсчитать, сколько денежных средств потрачено в год на вредные привычки, то результат может вас очень удивить.
12. И главное, помните: вещи – это не источник счастья!
Не покупайтесь на ошибочное мнение о том, что обладание чем-то сделает вас счастливее. Деньги могут повысить уровень жизни, но они не подарят счастья. Как говорится в одной мудрой книге: "Даже при изобилии всего жизнь человека не зависит от того, что он имеет". Единственная эмоциональная польза от денег - это повышение уверенности в себе через финансовое благополучие. А достижение финансового благополучия возможно только при грамотном обращении с деньгами. Счастье же исходит изнутри.
Распоряжайтесь своими финансами с мудростью и будьте счастливы!
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