Twitter Названный журналом Fast Company самым креативным человеком Кремниевой долины, Майкл Рэй разработал и в течение 25 лет вел в Стэнфорде знаменитый курс «Творчество в бизнесе». С самого своего начала курс Рэя начал производить на выпускников очень глубокий эффект. Складывалось ощущение, что они получили доступ к какому-то секретному источнику энергии и вдохновения. Рэй пришел к выводу, что его занятия помогли студентам найти свою «высшую цель» — силу, которая придает реальный смысл вашей жизни, которая обращается к вашему глубинному естеству. В этой книге через практические упражнения, истории и советы Майкл поможет вам найти вашу высшую цель. Майкл Рэй (Michael Ray) — первый профессор творчества и инноваций John G. McCoy Banc One Corporation и почетный профессор маркетинга Высшей бизнес-школы Стэнфордского университета. Социальный психолог и автор нескольких книг, в том числе бестселлера «Креативность в бизнесе» (совместно с Рошель Майерс), «Путь обычного героя» (вместе с Лорной Кэтфорд) и «Дух творчества», написанной в соавторстве с Дэниелом Гоулманом и Полом Кауфманом, которая стала пособием к одноименному циклу телепередач, созданному на основе его курса. Совместно с преподавателями его курса он работает сейчас над книгой «Беседы об основах». Майкл ставит перед собой высокие цели не только в работе, но и в личной жизни как муж, отец шестерых детей, дед восьми внуков, одухотворенный исследователь и учитель медитации, который следует своим путем вот уже более двадцати пяти лет. Он консультирует и читает лекции по самым разным вопросам, возглавляет несколько компаний, в том числе крупный торговый центр, продовольственную компанию, организацию, торгующую по каталогам, начинающую авиакомпанию, а также три компании в сфере коммуникаций. Дважды в неделю ведет занятия по песнопению и медитациям в одном из двух домов, спроектированных и построенных его женой Сарой в городе Санта-Круз в Калифорнии. Также Майкл курирует группу преподавателей, которую он и его команда подготовили к работе в рамках курса по творчеству, стремясь довести принципы, изложенные в этой книге, до организаций и каждого человека в мире. Принципы, которые излагает Рэй, универсальны — их можно применить к любой сфере бизнеса и получить поистине впечатляющие результаты. Задействуя творческие инструменты, вы сможете создать уникальные решения, которые обеспечат вам успех на рынке, так как вы будете на три шага впереди конкурентов. Но главное — в том, что действуя творчески, вы научитесь наслаждаться тем, чем занимаетесь, и получите мощный толчок к открытию для себя новых горизонтов.