Twitter Главное — знать, где ты находишься. Эту историю Джон Эйкафф рассказал в своей книге «Начни». С удовольствием делимся: Поезд шел через залитые лунным светом горы, а утром мы прибыли в город Сапа. Оттуда мы еще семь часов ехали на автобусе по разбитым дорогам, вившимся по краям крутых гор. А через несколько часов мы встретили тех, кого я никак не ожидал там увидеть: французских мотоциклистов. Упакованные в устрашающего вида защитные одежды и покрытые недельной грязью, они были здесь чужаками. Мы съехали на обочину: французам требовалась помощь. Стив — американец, проживший в Азии 18 лет, — глянул из окна автобуса на карту мотоциклистов. — Ух ты! — сказал он Хуа, нашему водителю-вьетнамцу. — Карта — просто класс. Смотрите, какая подробная! Вот бы и нам такую! И через небольшую паузу, прежде чем опустить стекло, Стив добавил: — Впрочем, и лучшая карта в мире не поможет, если не знаешь, где находишься. Стив был прав. Если не знать точки отправления, даже самая лучшая карта бесполезна. Если вы сейчас откроете GPS-навигатор в телефоне и попытаетесь проложить маршрут, телефон в первую очередь запросит информацию о вашем местонахождении. Google Earth не поможет пересечь штат и даже улицу, не зная, с какого места начинать. Но когда нужно разобраться, в каком направлении мы движемся по жизни, большинству из нас и в голову не приходит простой вопрос: «А где я сейчас нахожусь?» От честного ответа на этот вопрос зависит ваша карьера, а может быть, и вся жизнь. Как перестать быть нормальным и заняться чем-то стоящим? Удача — это слово, которым ленивые люди описывают активных. Если вы почувствуете его на кончике языка, выплюньте его сразу же! Джон Эйкафф, из книги «Начни» Это книга о том, что никогда не поздно отказаться от размеренной и привычной, но пресной и ничем не выдающейся жизни. Не верьте календарю Не верьте календарю, который подсовывает вам страх и сомнения. В этом календаре никогда не бывает страницы «сегодня». Календарь страха и сомнений всегда начинается со вчерашнего или завтрашнего дня. Но у вас есть сегодня, и это все, что вам нужно для старта. Остальное появится по мере продвижения. Суть обучения — в сложении, а редактирования — в вычитании Редактирование — тот этап путешествия, когда Микеланджело стоит перед глыбой мрамора, которую он придирчиво выбрал в карьере. А теперь, с помощью резца и молотка, он будет удалять ненужные куски, чтобы из этой глыбы наконец появился Давид. В стране Редактирования вы возьмете те пятнадцать или тысячу пятьсот вещей, которые обнаружили в ходе обучения, и разберетесь, какие из них хранить при себе. Как найти алмазы? Они спрятаны на самом виду — в вашем ежедневнике. Намерения — лгуны с амбициями. Если вы спросите у своих намерений, что за алмазы у вас сейчас, намерения дадут вам ответ, который вы хотите услышать. Поэтому вместо этого мы быстро сверимся с ежедневником. На какие действия вы тратили время за последние сутки? На что ушла наибольшая часть времени за последнюю неделю? Вероятно, на работу; но сколько времени вы на самом деле ей уделили? И на что ушло остальное время вашей недели? Провал = неожиданный результат эксперимента У ученых не бывает провалов, бывают эксперименты. Они взрывают, поджигают, разбивают, смешивают. А когда эксперимент идет не так, как задумано, они не называют это провалом, а говорят: «Посмотрите, что мы узнали. Мы думали, что он пройдет так, а получилось совсем иначе! Какие полезные для следующего эксперимента выводы мы можем сделать?» На фото: эксперимент Марс 500. Шестеро добровольцев провели 105 суток в полной изоляции, имитируя полет на планету Марс. Источник фото: The Telegraph Именно поэтому Джеймс Дайсон создал 5126 опытных образцов, прежде чем закончил свой пылесос, который произвел переворот в отрасли. Именно поэтому Angry Birds — безумно популярное приложение — стало пятьдесят второй попыткой Rovio создать игру. Все, кто достигает успеха, учатся на экспериментах.