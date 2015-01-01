|Джон Эйкафф "Начни"
|
Главное — знать, где ты находишься. Эту историю Джон Эйкафф рассказал в своей книге «Начни». С удовольствием делимся:
Поезд шел через залитые лунным светом горы, а утром мы прибыли в город Сапа. Оттуда мы еще семь часов ехали на автобусе по разбитым дорогам, вившимся по краям крутых гор.
А через несколько часов мы встретили тех, кого я никак не ожидал там увидеть: французских мотоциклистов. Упакованные в устрашающего вида защитные одежды и покрытые недельной грязью, они были здесь чужаками.
Мы съехали на обочину: французам требовалась помощь.
Стив — американец, проживший в Азии 18 лет, — глянул из окна автобуса на карту мотоциклистов.
— Ух ты! — сказал он Хуа, нашему водителю-вьетнамцу. — Карта — просто класс. Смотрите, какая подробная! Вот бы и нам такую!
И через небольшую паузу, прежде чем опустить стекло, Стив добавил:
— Впрочем, и лучшая карта в мире не поможет, если не знаешь, где находишься.
Стив был прав. Если не знать точки отправления, даже самая лучшая карта бесполезна. Если вы сейчас откроете GPS-навигатор в телефоне и попытаетесь проложить маршрут, телефон в первую очередь запросит информацию о вашем местонахождении. Google Earth не поможет пересечь штат и даже улицу, не зная, с какого места начинать.
Но когда нужно разобраться, в каком направлении мы движемся по жизни, большинству из нас и в голову не приходит простой вопрос: «А где я сейчас нахожусь?» От честного ответа на этот вопрос зависит ваша карьера, а может быть, и вся жизнь.
Как перестать быть нормальным и заняться чем-то стоящим?
Удача — это слово, которым
ленивые люди описывают активных.
Если вы почувствуете его на кончике языка,
выплюньте его сразу же!
Джон Эйкафф, из книги «Начни»
Это книга о том, что никогда не поздно отказаться от размеренной и привычной, но пресной и ничем не выдающейся жизни.
Не верьте календарю
Не верьте календарю, который подсовывает вам страх и сомнения. В этом календаре никогда не бывает страницы «сегодня». Календарь страха и сомнений всегда начинается со вчерашнего или завтрашнего дня. Но у вас есть сегодня, и это все, что вам нужно для старта. Остальное появится по мере продвижения.
Суть обучения — в сложении, а редактирования — в вычитании
Редактирование — тот этап путешествия, когда Микеланджело стоит перед глыбой мрамора, которую он придирчиво выбрал в карьере. А теперь, с помощью резца и молотка, он будет удалять ненужные куски, чтобы из этой глыбы наконец появился Давид. В стране Редактирования вы возьмете те пятнадцать или тысячу пятьсот вещей, которые обнаружили в ходе обучения, и разберетесь, какие из них хранить при себе.
Как найти алмазы?
Они спрятаны на самом виду — в вашем ежедневнике. Намерения — лгуны с амбициями. Если вы спросите у своих намерений, что за алмазы у вас сейчас, намерения дадут вам ответ, который вы хотите услышать. Поэтому вместо этого мы быстро сверимся с ежедневником. На какие действия вы тратили время за последние сутки? На что ушла наибольшая часть времени за последнюю неделю? Вероятно, на работу; но сколько времени вы на самом деле ей уделили? И на что ушло остальное время вашей недели?
Провал = неожиданный результат эксперимента
У ученых не бывает провалов, бывают эксперименты. Они взрывают, поджигают, разбивают, смешивают. А когда эксперимент идет не так, как задумано, они не называют это провалом, а говорят: «Посмотрите, что мы узнали. Мы думали, что он пройдет так, а получилось совсем иначе! Какие полезные для следующего эксперимента выводы мы можем сделать?»
На фото: эксперимент Марс 500. Шестеро добровольцев провели 105 суток в полной изоляции, имитируя полет на планету Марс. Источник фото: The Telegraph
Именно поэтому Джеймс Дайсон создал 5126 опытных образцов, прежде чем закончил свой пылесос, который произвел переворот в отрасли. Именно поэтому Angry Birds — безумно популярное приложение — стало пятьдесят второй попыткой Rovio создать игру. Все, кто достигает успеха, учатся на экспериментах.
40 правил хорошего секса forex автосалон в дубае биография идеальная фигура как накачать пресс как правильно отжиматся от пола как ускорить рост мышц как хорошо выглядеть мужские летние прически мужские прически мужские стрижки мужские часы мужской стиль оливия уайлд правила хорошего секса рейтинг брокеров форекс академии masterforex-v секс советы по набору мышечной массы тестостерон трейдер трейдинг туры в перу отдых кахамарка увеличение мышечной массы узбекистан упражнения для пресса форекс фото эффективные упражнения для пресса