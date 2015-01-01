Эта книга о самых известных людях России — политиках, бизнесменах, людях искусства, персонажах светской хроники. Их объединяет место жительства — Рублевка. Прописка в Рублевке дарует привилегии, но и накладывает обязанности.

Чтобы выиграть соревнование жизни, нужно следовать сложным правилам. Каким — расскажет эта книга. Автор узнал о них из первых рук, в достоверности можно не сомневаться. Это изумительный ироничный рассказ, который читается на одном дыхании.

Для кого эта книга

Все просто. Книга подойдет для двух категорий читателей:

• для тех, кому интересна подноготная Рублевки,

• и для тех, кому она не интересна.

Первая категория сама все решит, второй предлагаем задуматься.

Далеко не всем хочется в рублевскую игру, и далеко не всем интересно, как живут игроки, какие заклинания применяют, какие стратегии используют в своих войнах. Но факт остается фактом — эти герои, эта земля, эта игра существует. И она находится рядом с нами. Мы читаем про города и цивилизации, отделенные от нас тысячами лет и километров, мечтаем о сказочных мирах и играем в игры по фэнтези-вселенным, а тут... рядом... своя, реальная и одновременно фэнтезийная страна. Как о ней не узнать? Это преступление против любознательности. Играть никто не заставляет, любить — тоже, но почему бы не узнать?

Фишки книги

Фантастически интересно. «Москва — Петушки», но о богатых.

И сам текст — желанное блюдо для литературных гурманов.

К тому же в книге есть ответы на животрепещущие вопросы. Вот несколько примеров.

• Почему верхушка власти не летает на вертолете, а вынуждает шоссе замирать в пробках?

• Почему на самом деле жены олигархов — сплошь и рядом модели?

• Что такое правило зеркала и как стать или не стать трендсеттером?