VIPMan - Мужской журнал, мужской стиль, мужские стрижки и прически, авто, женщины, деньги, путешествия, и многое другое.

В глазах наших женщин воспитанный мужчина - это тот, который говорит три важных слова: «Люблю, куплю, поедем». А если серьезно, то свод правил для мужчин не так уж сложен. Хотя представители сильного пола относятся к любым правилам со значительной долей иронии. К этикету в том числе. Более-менее соблюдают этикет разве что бизнесмены, так как их внешний вид и манеры непосредственно влияют на успех переговоров и увеличение прибыли.
Боли в спине беспокоят большинство людей, даже здоровых, независимо от возраста, и большая часть проблем – результат плохой осанки и слабых мышц спины.
Осанка – это, несомненно, очень важно,ведь здоровая спина устойчива и гибка,обладает сильными мышцами и связками.
Про лентяя говорят: «Лень вперед него родилась!» У каждого есть свои причины лениться, некоторые более или менее серьезные: отсутствие мотивации, силы воли, усталость и др. Как побороть лень? — Есть несколько способов!
Если на свидании девушка улыбается, это еще не значит что ей весело с тобой. Может она вспомнила смешную историю или анекдот. А если смеется во весь голос значит ты все делаешь правильно. То что девушки ценят в мужчинах чувство юмора это факт.
Все или почти все мужчины хотели бы знать, какие именно части мужского тела являются самыми сексуальными по мнению женщин. Всем интересно, на что именно(на какую часть Вашего тела), в первую очередь, обращают внимание представительницы противоположного пола. Или другими словами, в чем именно выражается мужская сексуальность?
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